Vita da non vedenti: ironia e quotidianità in una serie di video di Apri Onlus [VIDEO]

Un pizzico di autoironìa non guasta mai anche nelle situazioni oggettivamente difficili. Questo è lo spirito che ha portato l'Associazione Pro Retinopatici e Ipovedenti (A.P.R.I.-onlus) a realizzare i primi cinque video della serie "Vita da non vedenti".







Si tratta di cinque brevi filmati che intendono illustrare altrettante scene umoristiche di vita quotidiana, alcuni momenti di ordinaria disabilità tratti da racconti ed esperienze realmente vissute. Pestare una cacca per evitare un palo, salutare per strada un amico che non si presenta, trovare una bicicletta in mezzo al marciapiede e così via.









L'obiettivo è sicuramente quello della sensibilizzazione ma anche quello di promuovere un'autentica inclusione sociale dei non vedenti. Un'inclusione che, nello stile da sempre fatto proprio da APRI-onlus, rifugge i pietismi, le commiserazioni ed anche le rivendicazioni eccessivamente polemiche.







"Speriamo che queste pillole di allegria possano diventare virali" - dichiara il presidente APRI-onlus Marco Bongi - "Più totalizzeremo visualizzazioni, maggiori saranno le possibilità di raggiungere gli ambiziosi traguardi che ci siamo prefissati. Non escludiamo pertanto di poter realizzare, nel 2020, nuovi episodi della serie".







La produzione dei video è stata a cura di Gioele Urso, Luca Lanni e Carla Carucci.