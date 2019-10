Tentata estorsione ad Appendino, Pasquaretta: "Mi difenderò da accuse infondate, proverò la mia estraneità"

“Finalmente potrò leggere le carte e difendermi con forza e determinazione da accuse che ritengo del tutto infondate". Così l'ex portavoce di Chiara Appendino, Luca Pasquaretta, commenta l'avviso di chiusura indagine da parte della Procura di Torino.

L'inchiesta coinvolge altre sette persone con i reati contestati che, a vario titolo, sono peculato, corruzione, traffico di influenze illecite e tentata estorsione. Gli inquirenti, fra le altre cose, contestano a Pasquaretta presunti ricatti ai danni di Appendino finalizzati, secondo i magistrati, all'ottenimento di un nuovo impiego dopo le dimissioni da portavoce.

"Mi difenderò con la stessa determinazione che mi ha permesso nella mia vita di raggiungere grandi traguardi: lo devo a me, alla mia famiglia, agli amici e a chi continua a credere in me come uomo e come professionista. Gli addebiti che mi vengono mossi non intaccano l’orgoglio per il lavoro svolto in questi anni con dedizione e sacrificio".

"Proverò la mia totale estraneità, chi mi conosce bene, lo sa”, conclude l'ex portavoce della sindaca.