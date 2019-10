La programmazione del Teatro Regio

STAGIONE D’OPERA | 1 • IL 15 OTTOBRE DEBUTTA “TOSCA” DI GIACOMO PUCCINI, CON MARCELO ÁLVAREZ, ANNA PIROZZI E AMBROGIO MAESTRI

Dal 15 al 29 ottobre va in scena al Teatro Regio uno dei titoli più amati della storia dell’opera italiana, TOSCA di Giacomo Puccini, nel sontuoso allestimento, proveniente dal Massimo di Palermo, firmato da Mario Pontiggia, con scene e costumi di Francesco Zito e luci di Bruno Ciulli. Il ruolo del titolo è affidato ad Anna Pirozzi, protagonista del trionfale Macbeth vincitore del Premio della critica nella tournée del Regio al Festival di Edimburgo 2017.

Il fuoriclasse argentino Marcelo Álvarez vestirà i panni di Mario Cavaradossi, e l’interprete del barone Scarpia sarà Ambrogio Maestri, il carismatico baritono che ha portato il malvagio ruolo pucciniano sui palcoscenici di tutto il mondo. A causa di un'indisposizione, il maestro Daniel Oren non potrà dirigere le prime quattro recite; sul podio di Orchestra e Coro del Teatro Regio salirà per la prima volta il giovanissimo direttore Lorenzo Passerini.

Nel corso delle dieci recite, nei ruoli principali si alternano: Carmen Giannattasio (Tosca), Jonathan Tetelman (Cavaradossi) e Gevorg Hakobyan (Scarpia). Completano il cast: Roberto Abbondanza (il sagrestano), Bruno Lazzaretti (Spoletta), Romano Dal Zovo (Angelotti), Gabriel Alexander Wernick (Sciarrone), Giuseppe Capoferri / Enrico Bava (un carceriere) e, in alternanza, le piccole Viola Contartese e Gaia Bertolino (un pastorello). Il Coro è istruito da Andrea Secchi, il Coro di voci bianche del Teatro Regio e del Conservatorio “G. Verdi” è preparato da Claudio Fenoglio.

Rai Radio 3 trasmetterà Tosca in diretta radiofonica martedì 15 ottobre alle ore 20, a cura di Susanna Franchi.

Sabato 12 ottobre alle ore 15 iniziano le attività de Il Sabato del Regio, con il primo incontro di Sabato all’Opera, dedicato a Tosca. Nel corso dell’incontro, della durata di 3 ore, l’opera di Giacomo Puccini verrà presentata ai partecipanti attraverso ascolti guidati, riferimenti biografici e al contesto storico-culturale. A seguire, visita guidata al Teatro e visione di parte di una prova dell’opere. Ingresso € 8, prenotazione telefonica obbligatoria al numero 011.8815.209 oppure alla email scuolallopera@teatroregio.torino.it



STAGIONE D’OPERA | 2 • IL NUOVO ALLESTIMENTO DE “I PESCATORI DI PERLE” DI GEORGES BIZET INCANTA IL PUBBLICO DEL REGIO

Proseguono fino al 20 ottobre le repliche de I PESCATORI DI PERLE di Georges Bizet. Interpreti dell’opéra lyirique sono il soprano Hasmik Torosyan, il tenore Kévin Amiel, il baritono Fabio Maria Capitanucci e il basso Ugo Guagliardo. La musica sensuale e intensa di Bizet è valorizzata dal nuovo allestimento di Julien Lubek e Cécile Roussat, che firmano regia, scene, costumi, coreografia e luci dello spettacolo. il giovane direttore Ryan McAdams guida l’Orchestra e il Coro del Teatro Regio. Maestro del coro è Andrea Secchi. Partner dell’opera inaugurale della Stagione 2019-2020 è Intesa Sanpaolo, Socio Fondatore del Teatro Regio.

LE VISITE AL REGIO DIETRO LE QUINTE • VISITE GUIDATE ATTRAVERSO ITINERARI SEGRETI E CURIOSI DI UN GRANDE TEATRO D’OPERA

Le visite guidate al Teatro Regio, nel periodo in oggetto, sono previste alle ore 15.30 di venerdì 11, mercoledì 16 e giovedì 17 ottobre; l’ingresso costa € 6 per gli adulti; durata: 90 minuti. Sabato 12 ottobre sono previste 4 visite, alle ore 11, 11.45, 15 e 15.45; le visite del sabato durano 45 minuti e il prezzo di ingresso è di € 5. Ingresso gratuito per gli under 16 e per i possessori dell’Abbonamento Musei Torino e Piemonte.

STAGIONE D’OPERA E DI BALLETTO 2019-2020 | 1 • VENDITA DEI BIGLIETTI PER TUTTI TITOLI DELLA STAGIONE

Sono in vendita i biglietti per tutti i titoli e tutte le recite della Stagione: I pescatori di perle, Tosca, La bisbetica domata, Fuego, Carmen, Roberto Bolle and Friends, Il matrimonio segreto, Violanta, Nabucco, La bohème, La dannazione di Faust, Passione secondo Matteo, Don Pasquale, Il mago di Oz, Simon Boccanegra, Il barbiere di Siviglia e My Fair Lady.

I biglietti possono essere acquistati presso la Biglietteria del Teatro Regio, on line su www.teatroregio.torino.it, presso Infopiemonte-Torinocultura (con eccezione delle recite di Roberto Bolle), i punti vendita convenzionati Vivaticket e on line su www.vivaticket.it.

La vendita presso il Teatro Regio (diretta, on line su www.teatroregio.torino.it e telefonicamente con carta di credito) non prevede alcun costo aggiuntivo.

I CONCERTI 2019-2020 | 1 • VENDITA BIGLIETTI PER 11 CONCERTI DELLA NUOVASTAGIONE

Alla Biglietteria del Regio e on line su www.teatroregio.torino.it sono in vendita i biglietti per 11 concerti della nuova Stagione, in programma dal 26 ottobre al 30 maggio. Il primo appuntamento è in programma sabato 26 ottobre alle ore 20.30, con l’Orchestra Teatro Regio Torino diretta da Daniel Oren e con Julia Hagen solista al violoncello. Musiche di Max Bruch, Antonín Dvořák e Pëtr Il’ič Čajkovskij.

IN FAMIGLIA 2019-2020 • VENDITA BIGLIETTI PER 6 APPUNTAMENTI DEDICATI ALLE FAMIGLIE

Alla Biglietteria del Regio e on line su www.teatroregio.torino.it sono in vendita i biglietti per gli spettacoli e i concerti dedicati ai bambini e ragazzi e ai loro genitori. I titoli sono i seguenti: Pierino e il lupo - Playtoy Orchestra - Il mio primo Barbiere - Racconti di paesaggi sonori - Il mago di Oz - Riccioli di Barbiere.

STAGIONE D’OPERA E DI BALLETTO 2019-2020 | 2 • VENDITA ABBONAMENTI SPECIALI A 4 SPETTACOLI e GIOVANI 3 SPETTACOLI

Alla Biglietteria del Regio sono in vendita gli abbonamenti Speciali a 4 spettacoli (Turni M - P - Q - R - S - Z) e gli abbonamenti Giovani (1 e 2) a 3 spettacoli, riservati agli Under 30.

I CONCERTI 2019-2020 | 2 • VENDITA E RINNOVO ABBONAMENTI A 11 CONCERTI DELLA NUOVA STAGIONE

Gli abbonamenti a 11 concerti possono essere rinnovati fino a martedì 15 ottobre alla Biglietteria del Teatro.

È in corso alla Biglietteria del Regio la vendita degli abbonamenti a 11 concerti della nuova Stagione.

STAGIONE D’OPERA E DI BALLETTO 2019-2020 | 3 • CAMBIAMENTO DI TITOLO: “IL MATRIMONIO SEGRETO” DI DOMENICO CIMAROSA SOSTITUISCE “IL FLAUTO MAGICO”

Cambiamento di programma nella Stagione d’Opera e di Balletto: diversamente da quanto annunciato in precedenza, a gennaio 2020 andrà in scena IL MATRIMONIO SEGRETO di Domenico Cimarosa e non Il flauto magico di Wolfgang Amadeus Mozart. Le date delle recite sono invariate: 15, 17, 18, 22 e 24 gennaio. Per chi volesse, alla Biglietteria del Teatro è previsto il rimborso del biglietti acquistati per Il flauto magico. Chi invece vorrà assistere al Matrimonio segreto, dovrà solo confermare la propria presenza alla Biglietteria ai numeri 011.8815.241 e 011.8815.242 o alla email biglietteria@teatroregio.torino.it. Non è invece previsto il rimborso per i possessori dell’Abbonamento ai turni M o R. Per ulteriori informazioni: www.teatroregio.torino.it.

