Animali che comunicano con la musica: dall'Italia al Madagascar, la nuova docu-serie di Pietro Morello

Musica Bestiale è la nuova docu-serie di Pietro Morello – creator torinese – che porta gli spettatori in viaggio tra foreste, mari e montagne, alla scoperta degli animali che comunicano con la musica.

Girata dove la natura ha ancora il controllo, la serie unisce divulgazione scientifica, musicale e documentaristica per ricercare l’origine più ancestrale della musica, attraverso il modo in cui gli animali comunicano, cacciano, si riproducono o si orientano al buio. Nel primo episodio, già disponibile su YouTube a questo link, Morello è in Amazzonia, alla ricerca dell’Uirapuru, l’uccellino più musicale del mondo.

I prossimi episodi della serie sono ambientati nel Mar Mediterraneo e nell’Appennino Tosco-Emiliano e saranno disponibili nella seconda metà dell’anno. Gli altri episodi in programma si svolgeranno in Australia, alla scoperta delle megattere e dell’uccello Lyra, nel Borneo per esplorare il mondo canoro dei gibboni e in Madagascar tra le voci degli Indri Indri.