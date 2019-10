Giochi in Piemonte, domani Astro in audizione in Consiglio regionale

Domani le Commissioni Commercio e Salute del Piemonte e il Comitato per la valutazione della normazione e la valutazione delle politiche hanno fissato un’audizione in merito alle ricadute della legge regionale sul contrasto al gioco patologico, in cui verranno ascoltati i rappresentanti degli operatori del gioco lecito: per Astro, saranno presenti il presidente Massimiliano Pucci e Massimo Piozzi del Centro Studi.

«L’auspicio è che il nuovo Consiglio regionale del Piemonte si ponga su una linea di discontinuità rispetto al precedente e, recependo l’inefficacia degli strumenti adottati sino ad oggi, si preoccupi di porre in essere ed attuare efficacemente quella parte dell’impianto normativo che si occupa di prevenzione e contrasto alle problematiche legate al gioco contemperando, al tempo stesso, le esigenze di tutela dell’occupazione e dell’imprenditoria legata al settore», si legge in una nota dell’associazione.