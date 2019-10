Torino-Caselle, programmate le attività di ispezione dell'Anas sui cavalcavia lungo il raccordo autostradale 10

Avanzano gli interventi di manutenzione avviati da Anas lungo il Raccordo Autostradale 10 “Torino – Caselle”. Per consentire ai tecnici di eseguire le attività di ispezione dei sovrappassi al Raccordo, propedeutiche alla programmazione degli interventi di manutenzione, da venerdì 11 e fino a venerdì 18 ottobre sarà attivo il restringimento di carreggiata in tratti saltuari e in entrambe le direzioni, esclusi i giorni festivi.

Il restringimento di carreggiata sarà istituito in corrispondenza dei cavalcavia per il tempo necessario all’esecuzione degli interventi previsti, con deviazione del traffico lungo la corsia libera. Sulla base dell’avanzamento delle attività sarà inoltre in vigore il restringimento delle rampe dello svincolo di ingresso da Via Reiss Romoli (km 0,500) e dello svincolo per Borgaro (km 4,300).

Le limitazioni saranno attive nella sola fascia oraria 8:00 – 17:00.

Anas, società del Gruppo FS Italiane, raccomanda prudenza nella guida e ricorda che l`evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile sul sito web www.stradeanas.it oppure su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all`applicazione “VAI” di Anas, disponibile gratuitamente in “App store” e in “Play store”. Inoltre si ricorda che il servizio clienti "Pronto Anas" è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito, 800 841 148.