Un ciclo di incontri in Circoscrizione 8 sui diritti dei malati cronici non autosufficienti

Si apre domani, venerdì 11 ottobre, un ciclo di incontri in Circoscrizione 8 sul tema dei diritti dei malati cronici non autosufficienti, organizzato dalla Fondazione Promozione Sociale Onlus.

Dalle ore 16, nella sede di corso Corsica 55, dopo i saluti istituzionali del presidente della Otto Davide Ricca e del coordinatore alle politiche sociali Lorenzo D'Agostino, interverranno Andrea Ciattaglia della Fondazione Promozione Sociale ed Edoardo Benedicenti, presidente del Consiglio dei Seniores della Città di Torino.

L'incontro è a ingresso libero e rivolto a tutti i cittadini interessati, in particolare i parenti dei malati, gli assistenti familiari, i volontari delle associazioni e gli operatori delle organizzazioni sociali del territorio.

Saranno illustrati i diritti e le informazioni pratiche per la tutela e la cura dei degenti, compresi i malati di Alzheimer o altre forme di demenza. Inoltre, verrà presentato l'opuscolo "Aiutiamo gli anziani a non farsi ingannare dalle false notizie - Opposizione alle dimissioni forzate e diritto alla continuità delle cure".

I partecipanti potranno così avere delucidazioni sulle prestazioni socio-sanitarie (cure domiciliari, centri diurni, ricoveri in Rsa) e sulle norme che garantiscono il diritto a ottenerle in convenzione dell'Asl - cioè con almeno il 50% del costo della prestazione a carico del servizio sanitario regionale.

I prossimi appuntamenti con Fondazione Promozione Sociale sono fissati, sempre alle ore 16, per venerdì 8 novembre al centro d'incontro di via Campana 32 e il 6 dicembre alla Casa del Quartiere Barrito, in via Tepice 23.

Per informazioni:

www.fondazionepromozionesociale.it

info@fondazionepromozionesociale.it - tel. 011/8124469