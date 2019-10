Salvato un cacciatore disperso sulle montagne del Canavese

Un cacciatore di 60 anni è stato portato in salvo dai Vigili del Fuoco di Castellamonte. L'uomo, bresciano, era rimasto bloccato a causa della nebbia lungo i sentieri che portano a cima Verzel, sopra Castelnuovo Nigra.

L'allarme è stato dato da un compagno dell'uomo che, in serata, non lo aveva visto rientrare nel parcheggio dove avevano lasciato le auto. Così, alle 23, i Vigili del Fuoco hanno iniziato le ricerche. All'una di notte l'uomo è stato individuato in fondo a un vallone, intento a chiedere aiuto con una torcia.