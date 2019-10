Embraco-Ventures: sarà il Comune di Chieri a pagare il bus per portare i lavoratori a Roma il 23 ottobre

In vista del 23 ottobre, giorno in cui il Mise ha convocato il tavolo ministeriale per la questione Embraco-Ventures di Riva di Chieri, arriva una schiarita e una mano per i lavoratori, quantomeno per ciò che riguarda gli spostamenti.

Da qualche giorno, infatti (tanto che era diventata una delle rivendicazioni della manifestazione dei dipendenti ex Whirlpool di martedì pomeriggio), si discuteva sui costi dei bus che saranno necessari per portare le persone a Roma. E chi ha messo mano al portafoglio, alla fine, è il Comune di Chieri: "Accogliendo l'appello che è stato lanciato nei giorni scorsi dai sindacati - spiega il primo cittadino Alessandro Sicchiero - i membri della giunta, a titolo personale, faranno una donazione. E i consiglieri, se lo vorranno, potranno devolvere il loro gettone di presenza alla prossima seduta del Consiglio Comunale in programma a fine ottobre".

"La battaglia dei lavoratori - prosegue il sindaco di Chieri - è una battaglia anche della nostra città e di tutto il territorio. Una battaglia che va oltre gli schieramenti politici e che deve quindi chiamare in campo tutte le istituzioni e il mondo della politica, perhcé ci possa essere una prospettiva per il futuro dello stabilimento".