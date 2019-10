Giacometto (FI): "Bando di concessione sistema tangenziale di Torino e tratti autostradali penalizza il Piemonte"

"Fra le occasioni mancate dal recente bando per la concessione del sistema tangenziale di Torino e di tratti autostradali Torino-Piacenza, Torino-Quincinetto e Torino-Pinerolo, vi è senza dubbio il tema della chiusura ad est dell’anello tangenziale di Torino. Argomento, quest’ultimo, ormai escluso da troppi anni dal dibattito politico, ma che continua a rappresentare per il chierese e per il chivassese in particolare, ma per l’intera area metropolitana di Torino in generale, un grave deficit infrastrutturale; e che, a buon diritto, avrebbe potuto essere un elemento qualificante della nuova concessione pluriennale". Lo dichiara il deputato di Forza Italia Carlo Giacometto, componente della VIII Commissione Ambiente Lavori Pubblici alla Camera dei Deputati.