La Circoscrizione 8 perde anche la coordinatrice al Bilancio e prepara una nuova Giunta

Si è dimessa oggi, 30 giugno 2025, la coordinatrice al Bilancio della Circoscrizione 8, Elena Di Bella che a partire dalle prossime commissioni continuerà a sedere tra i banchi del centro civico di corso Corsica 55 soltanto come consigliera del Pd.

Commissioni senza padrone

Al momento attuale (nonostante dietro le quinte si stia lavorando da mesi per nuovi nomi) risultano ben tre le commissioni vacanti: la Quinta commissione dall'ottobre 2024 (dalle dimissioni di Enrico Foietta) mentre la Quarta da quattro mesi (da quando l'ex coordinatrice Noemi Petracin ha fatto un passo indietro). E ora anche la Prima.

Lista civica all'attacco

"Siamo in balia di una sezione del Partito Democratico che, a mio avviso, controlla tutto il Consiglio: ecco il motivo per cui sono 10 mesi (da quando si è dimesso Enrico Foietta) che ancora non siamo a venuti a capo dei nuovi coordinatori" accusa il consigliere di Lista Civica, Alessandro Lupi, rimasto in minoranza dopo divergenze con l'attuale maggioranza. In polemica contro la mancata decisione della Giunta di affidare uno dei due coordinamenti al tempo scoperti (Sanità e Sport/Cultura) proprio alla lista civica. Per altro tra le fila dell'opposizione, dal Consiglio del 25 giugno, si è insediato anche il consigliere Roberto Passadori. Mentre tragitto opposto lo ha fatto Serena Fiorelli, eletta con "Futura per i beni comuni" e ora passata in maggioranza con la costituzione del gruppo misto di maggioranza Felicittà.

E ora una nuova Giunta

Ora la traballante situazione della giunta della 8 vede - oltre al presidentissimo, Massimiliano Miano - soltanto tre coordinatori: Alberto Loi Carta (Urbanistica e viabilità), Dario Pera (Commercio e lavoro) e Giovanna Garrone (Ambiente). Tuttavia, anche per placare gli animi, il mese di luglio dovrebbe portare le attese novità. E dunque la comunicazione di una nuova Giunta che, a quanto pare, profumerà molto di Partito Democratico.