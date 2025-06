Lions Club Pino Torinese: Enrico Crescimanno nuovo presidente per il 2025/2026

Il Lions Club Pino Torinese è orgoglioso di annunciare la nomina di Enrico Crescimanno come presidente per l’anno lionistico 2025/2026. Il passaggio delle consegne avverrà ufficialmente il prossimo 3 luglio presso il ristorante Andrea di Poirino.

Ingegnere di formazione e dirigente pubblico di grande esperienza, Enrico porta con sé un’esperienza consolidata nel volontariato e nella leadership, avendo guidato con successo la Circoscrizione 5 dal 2021 fino all’aprile 2025. Figlio di Sergio Crescimanno, storico presidente del club e stimato dirigente pubblico, Enrico incarna la continuità di un impegno familiare dedicato al servizio della comunità.

La sua capacità di coniugare rigore tecnico e sensibilità sociale si riflette nella visione innovativa che intende portare al Lions Club Pino Torinese: un approccio pragmatico, basato sull’ascolto e sulla collaborazione, volto a sviluppare iniziative concrete e di impatto. La sua competenza ingegneristica e la sua esperienza nella pubblica amministrazione si traducono in un’attenzione particolare alla pianificazione strategica e alla gestione efficiente dei progetti, qualità che lo rendono un leader capace di trasformare idee in risultati tangibili.

Un ringraziamento particolare va alla presidente uscente, Anna Piretta, che ha guidato il club con passione, dedizione e grande competenza, contribuendo a rafforzarne lo spirito e a realizzare progetti di grande impatto sociale.

Tra le priorità del nuovo mandato spiccano eventi di grande attualità e valore culturale, come il convegno sul cyberbullismo, l’approfondimento storico sullo stemma della Repubblica Italiana e un incontro dedicato all’intelligenza artificiale, tematiche scelte per sensibilizzare e coinvolgere attivamente la comunità.

Il Lions Club Pino Torinese invita soci, famiglie e amici a partecipare con entusiasmo a questo nuovo percorso, certi che sotto la guida di Enrico Crescimanno il club continuerà a crescere e a servire con passione e responsabilità.