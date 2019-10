C'era una volta... al museo storico Reale Mutua

Il Museo Storico Reale Mutua, sito a Torino nel Palazzo Biandrate Aldobrandino di San Giorgio (ingresso in Via Garibaldi 22), in occasione della settima edizione della Giornata Nazionale delle Famiglie al Museo di domenica 13 ottobre prossimo, aprirà le sue sale ai bambini e alle loro famiglie, dalle 10:00 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 18.00 (con ultimo ingresso alle 17.30). Il tema di quest’anno – C’era una volta al Museo – propone l’arte dello “Storytelling”, come particolare ed efficace strumento di mediazione culturale.

In un’atmosfera di festa, i giovani visitatori saranno accolti da un animatore travestito da giullare di corte e da due attori che impersoneranno due personaggi dell’800, epoca in cui è stata fondata la Società Reale Mutua di Assicurazioni. Insieme inizieranno un viaggio nel tempo coinvolgente e divertente che, tra aneddoti e curiosità, porterà i bambini a scoprire l’affascinante storia della Compagnia subalpina e li avvicinerà ai concetti di rischio e protezione, dimostrando quanto siano presenti e importanti nella loro quotidianità. Alla fine della visita, per lasciare ai bimbi il ricordo di una giornata speciale, si terranno nel cortile di Palazzo Biandrate piacevoli attività in tema con l’evento e una “fiabesca” area photoshooting. Ingresso, visita guidata ed attività sono completamente gratuiti.