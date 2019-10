"Dia de la resistencia indigena", domani ad Avigliana appuntamento con l'associazione culturale Lisangà

L’associazione “Lisangà, culture in movimento” invita alla giornata di conoscenza e approfondimento “Dia de la resistencia indigena”, in programma sabato 12 ottobre alla Casa di carità di Avigliana, in via IV Novembre 19.

Programma:

· ore 11 accoglienza

· ore 11.15 “Fuori dal coro” - Storia, geografia e generi del canto sociale in Sardegna, laboratorio e(o lezione per voci libere a cura di Salvatore Panu (fisarmonica e voce)

· ore 13.15 pranzo, 8 euro bevanda inclusa

· ore 14.30 momento assembleare di Lisangà con aggiornamento dei progetti in corso a San Francisco Echeverria, in El Salvador

· ore 16.00 condivisione interattiva dei temi del seminario sull’America latina oggi, curati da Raul Zibechi, svoltosi a giugno 2019.

La partecipazione è gratuita, si richiede soltanto di sottoscrivere la quota associativa 2020 a Lisangà, di 10 euro, al momento dell’accoglienza. È necessaria la prenotazione al laboratorio della mattina e al pranzo, entro domenica 6 ottobre.

Info e prenotazioni: 350/0833283 lisanga.cim@tiscali.it