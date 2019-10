La presidente del Senato a Torino: "Terra scrigno di storia, che guarda all'Italia migliore" [VIDEO]

"Questa mia visita è un omaggio ad una terra che non solo è uno scrigno di storia e cultura, ma anche di imprenditoria. Qui abbiamo aziende piccole, medie e grandi che sono il biglietto da visita dell'Italia nel mondo". Sono queste le parole della presidente del Senato Elisabetta Casellati, oggi a Torino, al termine della visita a Palazzo Madama.

Dopo la giornata di ieri in provincia di Cuneo, Casellati questa mattina era nel capoluogo piemontese. "Aziende - ha proseguito - che sanno coniugare il fare tipico dell'impresa anche alla solidarietà, perché ci sono realtà di carattere sociale molto importanti: è una terra che guarda all'Italia migliore" . Ad aprire la giornata della Casellati la visita all'Istituto Internazionale "Don Bosco", dove ha parlato di scuola ed innovazione, per poi recarsi nella sede del primo Senato italiano.

Ad accoglierla in piazza Castello il Presidente della Regione Alberto Cirio insieme agli assessori della sua giunta, il sindaco Chiara Appendino, il prefetto Claudio Palomba, i parlamentari Anna Rossomando, Andrea Giorgis, Maria Rizzotti, Gilberto Pichetto, Mauro Laus, Lucio Malan e Carlo Giacometto. Presenti a Palazzo Madama anche esponenti del mondo economico locale come il Presidente della Fondazione CRT Giovanni Quaglia e il presidente nazionale dell'Uncem Marco Bussone. Dopo la visita a Palazzo Madama Casellati ha fatto una breve passeggiata per il centro di Torino.

"Godetevi questa magnifica città, una città molto elegante", ha detto a una coppia di turisti che ha incrociato in piazza Castello. Poi è entrata al ristorante Del Cambio per vedere il tavolo dove mangiava Camillo Benso Conte di Cavour, proprio davanti a palazzo Carignano prima sede del Parlamento italiano. Nel pomeriggio la presidente andrà al Sermig e poi all'Università.