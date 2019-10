Via Lancia, al via la sperimentazione della "zona 30" in Borgo San Paolo: il programma

In Borgo San Paolo, per tre giorni - dall’11 al 13 ottobre 2019 - verrà sperimentata una “Zona 30” (velocità max. 30 km/h), tramite un ridisegno della viabilità e dello spazio pubblico. Le associazioni, insieme ai cittadini, vivranno gli spazi liberati grazie alle modifiche alle strade.

Gli spazi derivanti da queste modifiche sono recuperati con nuova pavimentazione, arredo urbano e fioriere. Il ridisegno della sosta per le auto lungo via Lancia non eliminerà alcun parcheggio regolare. I risultati attesi di questa sperimentazione sono una maggiore vivibilità delle strade di quartiere a velocità moderata, la riduzione dello smog e del rumore, la maggiore sicurezza e la migliore qualità dello spazio pubblico, che è di tutti.

Bike Pride ricorda che “la velocità elevata delle automobili è uno dei fattori di maggior rischio sulle strade della città oltre ad essere il principale disincetivo all’uso della bicicletta come mezzo di trasporto per i propri spostamento urbani. Molti vorrebbero usare la bici a Torino, ma non lo fanno perché ritengono la sicurezza delle strade ancora carente per gli utenti più deboli. Ridurre il numero delle auto e la velocità e dotare la città di infrastrutture adeguate è quindi l’unica via percorribile per una città realmente a misura di persona”.