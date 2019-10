Giorgia Goldini inaugura la nuova stagione del Teatro Murialdo

Questa sera, sabato 12 ottobre il Teatro Murialdo di piazza Chiesa della Salute riaprirà i battenti con un cartellone che conta 23 spettacoli tra proposte serali, per famiglie, natalizi e nuovi allestimenti.

S’inizia alla grande con una torinese doc, Giorgia Goldini e il suo GOLD SHOW, spettacolo comico, “interattivo”, che chiama il pubblico alla scelta del “palinsesto” e che quindi non è mai uguale a sé stesso.

Una serata di assurda, folle, culinaria, leggera, esagerata, contemporanea, elegante comicità decisa dagli spettatori sul momento.

Il Gold Show cambia ogni sera perché gli spettatori, consultando un comodo menù, decidono cosa vedere: quindi non si può davvero sapere come andrà a finire fino all’ultimo secondo. É chic ma allo stesso tempo alla mano. Comico, amaro, intelligente, poetico senza troppe pretese. Potrebbe far piangere, ma solo su richiesta. Di sicuro fa riflettere. Se volessimo fare i fighi potremmo dire che è pop, che è terribilmente innovativo, che è di classe e qualità, che fa la differenza. Ma di solito non facciamo i fighi….

Anche quest’anno, l’intento del Teatro Murialdo è quello di essere al centro dell’attività culturale di Borgo Vittoria, proponendo spettacoli per tutti i target, con un’attenzione particolare ai giovani e alle famiglie.

A tenere il sipario alzato fino al 5 aprile 2020, ci saranno anche la rassegna di spettacoli per le scuole e le residenze artistiche, vera novità di questa stagione teatrale. Il teatro sarà infatti “abitato” in diverse occasioni da giovani artisti che qui troveranno spazio per realizzare un nuovo allestimento (messo in scena in anteprima al Murialdo stesso).

Sarà un teatro per tutti, un vero e proprio hub per giovani artisti che vivranno il quartiere portando in Borgo Vittoria nuovi flussi artistici e rinnovata vitalità.

BIGLIETTO SERALE Intero 10 euro, ridotto 7 euro (over 65, under 35, convenzioni) + 1,50 euro di prevendita.

I biglietti possono essere acquistati sul sito www.teatromurialdo.it e presso la biglietteria del Teatro Murialdo aperta il venerdì e il sabato dalle ore 17 alle ore 21 e a partire da un’ora prima dell’inizio degli spettacoli.

Per informazioni al pubblico, chiamare il numero 011.2480648 (in orario di biglietteria) o scrivere a info@teatromurialdo.it