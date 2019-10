La vigna a misura di torinese: Portici Divini a Palazzo Birago brinda con pisco e vermouth

Una vigna nel cortile di un palazzo storico. Succede nel centro di Torino, in via Carlo Alberto, dove ieri sera ha preso ufficialmente il via la terza edizione di Portici Divini, dieci giorni di eventi e degustazioni, connubi tra ristoranti, pasticcerie, negozi del centro e produttori di vino.

A Palazzo Birago è stato presentato il progetto "Vigna a Palazzo", allestito in concomitanza con Flor Autunno 2019. Fino al 20 ottobre, per tutta la durata della manifestazione, il pubblico potrà camminare e fermarsi tra i filari dell'esclusiva vigna cittadina, con 100 metri di piante secondo il disegno geometrico tradizionale.

L’ingresso è libero, negli orari: 12-13 ottobre 10-20/14-18 ottobre 9-17/19-20 ottobre 15-18.

Una grande festa ianaugurale per degustare i vini della selezione “Torino DOC”, in purezza o miscelati da barman professionisti e proposti in cocktail d’eccezione - come il pisco peruviano con il vermouth proposto da Pepino - e abbinati a prodotti gastronomici promossi dai Maestri del Gusto della provincia di Torino.

Il 12 e 13 ottobre, nelle sale di Palazzo Birago avranno luogo eventi e degustazioni realizzate grazie all’Enoteca Regionale dei Vini della Provincia di Torino, condotte e coordinate dal giornalista e gastronomo Alessandro Felis.

Inoltre questo fine settimana e anche il 19 e 20 ottobre, Portici Divini organizza due percorsi guidati tra i portici e i locali storici del centro di Torino per andare a conoscere i vini della provincia. Si potranno degustare le specialità offerte dai locali che aderiscono all’iniziativa con il supporto di guide turistiche specializzate.

La manifestazione è promossa da Regione Piemonte e Camera di commercio di Torino, con il patrocinio della Città di Torino, in collaborazione con VisitPiemonte, ATL Turismo Torino e Provincia, il Mercato Centrale Torino; l’organizzazione è di Eventum in collaborazione con Fondazione Contrada Torino onlus.

Per il calendario completo degli eventi: www.vendemmiatorino.it