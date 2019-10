Tenta di depistare i poliziotti, arrestato a Rebaudengo per detenzione di stupefacenti

All’atto del controllo di polizia, in via Scotellaro, aveva subito ammesso di aver ceduto una modesta quantità di marijuana a un giovane, per strada, che era stata debitamente sequestrata dagli operatori. Intuito che, per i suoi precedenti, i poliziotti avrebbero proceduto con la perquisizione domiciliare, il giovane si è reso disponibile a collaborare, consegnando agli agenti una piccola quantità di stupefacente nascosta in un barattolo di vetro nella camera da letto.

Con questo stratagemma pensava di depistare i poliziotti, che però non sono caduti nel tranello e hanno proseguivano con la perquisizione nell’appartamento, rinvenendo altre due buste contenenti 16,5 grammi di cannabinoidi, un bilancino di precisione e svariate bustine trasparenti per il confezionamento. Il ventiquattrenne è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.