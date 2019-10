Gene Gnocchi, Roy Paci e Giobbe Covatta per "Eventi & Racconti al Castello" di Moncalieri

Far incontrare storia e futuro, teatro e musica, in una location assolutamente prestigiosa come il Castello Reale di Moncalieri, residenza sabauda inserita tra le opere Patrimonio dell’Unesco. Questo lo spirito con cui nasce la rassegna Eventi & Racconti al Castello, cinque appuntamenti, in programma dal 19 ottobre al 20 dicembre.

"Il nostro obiettivo è quello di creare una serie di eventi che facciano diventare l'arte accessibile a tutti", ha spiegato il capo di gabinetto del Comune di Moncalieri Davide Guida. "Questa iniziativa si lega alle altre già in programma al Castello per una fine di 2019 che si annuncia assolutamente entusiasmante", ha aggiunto il sindaco Montagna, che ha ricordato come domenica 3 novembre il maniero ospiterà la festa delle Forze Armate, dal 7 al 10 del mese prossimo ci sarà lo sbarco del Villaggio Coldiretti, mentre il 31 ottobre è in programma Halloween al Castello.

Realizzato in collaborazione con Reverse, "Eventi & Racconti al Castello" partirà sabato 19 ottobre con Gene Gnocchi in “Recital”, un intenso one-man show in cui l’artista ripercorre tutti i fatti imperdibili della sua esistenza in un caleidoscopio esilarante di avvenimenti ed incontri che in fondo svelano, fingendo di raccontare un’incredibile avventura umana, quello che oggi è l’uomo e cioè il figlio di una crisi economica profonda.

Sabato 26 ottobre si presenta in un’inedita versione di attore e cantastorie Roy Paci in “Carapace”: un racconto intimo e sincero sulla sua vita e sull’inesauribile creatività che lo ha portato ad un lungo viaggio attraverso la musica. Con il ritmo di una marcia funebre di New Orleans mischiata ad una festa patronale siciliana, “Carapace” è uno spettacolo eclettico come il suo protagonista, uno strano e incosciente miscuglio di suoni, silenzi e parole vissuti insieme al giovane regista Pablo Solari.

Domenica 24 novembre il palco sarà tutto di Giobbe Covatta. Ancora una volta è un numero il titolo del nuovo spettacolo: dopo “7” come i sette vizi capitali e “30” come gli articoli della Carta dei Diritti dell’Uomo, ecco il numero “6” che rappresenta l’aumento in gradi centigradi della temperatura della Terra. Nello spettacolo in scena alla Cavallerizza del Castello di Moncalieri, comicità, ironia e satira si accompagnano alla divulgazione scientifica su quelli che sono senza dubbio i grandi temi del nostro secolo: sostenibilità del pianeta e delle sue popolazioni.

Dal teatro alla musica. Domenica 15 dicembre con “ABBAdream – The Ultimate Abba Tribute Show” va in scena lo spettacolo di musica, luci, video, coreografie, cambi d’abito in stile Abba che ha solcato i palcoscenici di mezza Europa per diffondere le note immortali delle canzoni dello storico gruppo svedese che negli anni ’70 ha fatto ballare tutto il mondo vendendo centinaia di milioni di dischi in meno di un decennio.

La rassegna chiuderà venerdì 20 dicembre con uno straordinario concerto natalizio gospel del Sunshine Gospel Choir, da 20 anni il più rappresentativo e uno dei migliori cori di musica gospel in Italia, vincitore del Gospel Jubilee Award come “Migliore coro Gospel italiano distintosi per professionalità ed impegno”.

Tutti gli appuntamenti sono alle ore 21, con ingresso libero fino ad esaurimento posti.

www.comune.moncalieri.to.it www.ritmika.it