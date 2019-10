Rosta, arrivano i "cassonetti intelligenti" per la raccolta differenziata

Rosta è il primo tra i comuni serviti da Cidiu a implementare su tutto il territorio un servizio di raccolta mediante i cosiddetti cassonetti intelligenti, ovvero isole ecologiche per indifferenziato, carta, plastica, vetro/lattine con aperture informatizzate e sistema di accesso controllato. Da oggi le aperture vengono chiuse e potranno accedervi esclusivamente gli utenti che ne hanno diritto servendosi dell’apposito transponder.

Il sistema consente l’accesso ai soli contribuenti, evitando l’utilizzo improprio da parte di soggetti che non ne avrebbero diritto. Ha inoltre la funzione di favorire la raccolta differenziata limitando l’aumento di rifiuti indifferenziati da smaltire a carico della collettività: come dimostrano i dati, è bastato installare a giugno le nuove bocche non ancora chiuse, per veder crescere la percentuale di rifiuti differenziati dal 60% di inizio anno al 73.3% di agosto.

Tracciare e informatizzare la gestione dei rifiuti rende più semplici analisi e controlli a tutela del cittadino. In prospettiva sarà uno strumento utile per valutare l'eventuale passaggio alla tariffazione puntuale, il metodo che è in grado di premiare chi fa bene la raccolta differenziata.

Accedere ai contenitori è facile: basta premere il pulsante, avvicinare il transponder, aprire lo sportello fino a fine corsa, introdurre il rifiuto, richiudere lo sportello.

Sulla pagina facebook del Comune è anche disponibile il videotutorial: https://www.facebook.com/ComuneRosta/videos/722757028147871/

Chi non avesse ancora ritirato il trasponder può recarsi presso l’ufficio tributi.