Settimo Torinese si dedica ai suoi hobby: grande successo per il Mercatino dell'usato [FOTO]

Domenica 13 ottobre 2019 si è tenuta la 27esima edizione di “Affari d’oro”, il Mercatino dell’Usato organizzato dalla Croce Rossa Italiana di Settimo. L’evento, che quest’anno ha ritrovato sede nell’area mercatale di Via Castiglione, angolo Via Galileo Ferraris, ha coinvolto moltissimi cittadini, sia nel ruolo di mercanti per un giorno che in quello di visitatori, aprendo i battenti alle 8:30 di mattina per proseguire fino alle 18.