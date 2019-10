Ex combattenti in Siria: nuova udienza a Torino per i tre ragazzi che rischiano la sorveglianza speciale

Il Tribunale di Torino deciderà entro 15 giorni se discutere o meno una decina di episodi di piazza che coinvolgono i tre ragazzi che hanno combattuto in Siria a fianco delle milizie curde, per i quali la Procura ha chiesto la sorveglianza speciale. Stamattina Jacopo Bindi, Paolo Andolina e Maria Edgarda Marcucci si sono presentati in aula, mentre all'esterno i loro genitori e un gruppo di persone ha manifestato contro l'iniziativa dei magistrati torinesi, secondo i quali esisterebbe il rischio che i tre possano attuare in Italia le tecniche militari apprese in Siria.

"La sorveglianza speciale è una misura di ortopedia sociale, che impone per due anni una modalità di vita forzata", ha detto a fine udienza l'avvocato difensore Claudio Novaro,, che ha poi aggiunto: "Molti penalisti italiani guardano con diffidenza alla sorveglianza speciale, una strada alternativa che permette di arrivare al risultato prima del normale procedimento penale. Da quanto mi risulta - conclude il legale - nel resto d'Europa non ci sono normative di questo tipo".