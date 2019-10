Ciclista di 79 anni investito in via Botticelli: ricoverato al Giovanni Bosco con codice giallo

Un anziano di 79 anni è stato investito stamattina mentre era in sella alla sua bicicletta in via Botticelli angolo strada Basse di Stura. A urtarlo, per fortuna soltanto di striscio, è stato un mezzo d'opera che trasportava materiale terroso.

L'incidente è avvenuto intorno alle 13.15. Il ciclista, italian, stava percorrendo la via in direzione di piazza Derna quando è stato urtato dal mezzo d'opera. Sembra che il conducente non si sia nemmeno reso conto dell'accaduto e ha proseguito la marcia.

Il ciclista è stato soccorso da altri automobilisti e accompagnato presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale san Giovanni Bosco, dove è stato ricoverato in codice giallo. Gli agenti della squadra infortunistica della municipale sono ora alla ricerca del veicolo investitore.