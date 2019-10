Torino, due arresti a distanza di poche ore per maltrattamenti sulle donne

Domenica scorsa, il personale della Squadra Volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale è intervenuto in soccorso di due donne in difficoltà.

Nel primo caso, una signora di origini rumene ha contattato il 112 NUE: rientrando a casa, ha trovato l’ex marito sul balcone di pertinenza della cucina. I due sono separati da alcuni anni. La donna, vittima dei comportamenti violenti del marito, lo aveva già denunciato diverse volte. Giovedì l’uomo, in stato di ebbrezza, si è presentato presso la sua vecchia abitazione; approfittando dell’assenza dei familiari, ha pensato di scavalcare un cancello e introdursi nell’alloggio passando del balcone. Tramite una pinza a pappagallo ed un palanchino aveva già forzato una porta finestra, ma l’arrivo degli agenti della squadra Volante ha interrotto la sua azione criminosa, consentendo il suo arresto per violazione di domicilio e atti persecutori.

Poche ore dopo, sempre nel quartiere Dora-Vanchiglia, i poliziotti hanno prestato soccorso a un'altra donna, anche lei rumena. La vittima ha raccontato che pochi minuti prima, in seguito ad un litigio sorto per futili motivi, il compagno, un connazionale di circa 50 anni, aveva afferrato un coltello in cucina: nel corso della successiva colluttazione, la donna ha riportato una vistosa ferita a un braccio. Per sfuggire all’aggressione, si è rifugiata a casa di alcuni conoscenti; qualche minuto dopo, l’arresto per lesioni aggravate e maltrattamenti in famiglia del marito violento da parte della Squadra Volante.