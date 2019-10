Controlli della Guardia di finanza ai docenti del Liceo classico "Gioberti"

Stamattina la Guardia di finanza di Torino ha eseguito dei controlli ordinari nei confronti dei docenti del Liceo classico 'Gioberti'. Si tratta di un'attività prevista e dettata dall'Autorità nazionale anticorruzione. I militari si sono presentati in borghese, con gli accertamenti, svolti in sala insegnanti, che si sono conclusi in pochi minuti.

"Ai docenti, sconcertati e indignati, è stato chiesto di mostrare un documento che attestasse la propria identità e di apporre un'ulteriore firma di presenza su un apposito elenco", ha duramente commentato il coordinatore nazionale per la Cub Scuola, università e ricerca Natale Alfonso, che ha poi aggiunto: "Un controllo del genere è una pessima novità che dà prova della mancanza di rispetto e fiducia per le colleghe e i colleghi e persino nei confronti dello stesso Dirigente scolastico, fra i cui compiti istituzionali vi è proprio il controllo della presenza del personale. In un paese che si distingue per l'elevatissima evasione fiscale e per la costante violazione delle leggi sulla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori - insiste il sindacalista - le urgenze di cui dovrebbe occuparsi la Guardia di Finanza ci sembrano altre. Operazioni mediatiche come quelle avvenute al 'Gioberti' vogliono forse distrarre l'opinione pubblica da altri e più profondi problemi?".

La Cub Scuola, università e ricerca, oltre a esprimere piena solidarietà ai colleghi e alle colleghe del 'Gioberti', individua in un atto del genere il segno di una deriva autoritaria che va combattuta con forza e contro la quale è necessaria la mobilitazione a partire dallo sciopero del 25 ottobre".