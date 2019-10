Latitante si fa un selfie con "Abbombazza" Brumotti: la polizia lo riconosce e lo arresta

Era ricercato da mesi dalla polizia di Torino poiché doveva scontare due anni di carcere per reati contro il patrimonio, ma di lui si erano perse le tracce. Martedì 15 ottobre, però, si è lasciato andare a una debolezza che lo ha fatto scoprire e arrestare.

L'uomo, un giovane di 22 anni romeno, si è infatti fermato in corso Palermo, a Torino, a fare un selfie con Brumotti, noto biker nato a Finale Ligure e volto di Striscia la Notizia. Che era ovviamente inconsapevole di chi fosse il ragazzo che gli aveva appena chiesto di fare una foto insieme.

Proprio in quel momento, gli agenti del commissariato Barriera di Milano stavano perlustrando la zona e non ci hanno messo molto a riconoscere il volto del ragazzo, che in quel momento era attorniato da una ventina di persone: ovviamente i presenti non guardavano lui, ma Brumotti, che era lì per fare un servizio sul degrado del quartiere. Il che non ha comunque impedito ai poliziotti di arrestare il 22enne.