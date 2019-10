Lotta allo spaccio: un arresto a Madonna di Campagna

Un trentunenne è stato arrestato martedì nel quartiere Madonna di Campagna dopo essere stato scoperto dalla polizia con addosso una cospicua dose di droga.

Gli investigatori tenevano sotto osservazione i giardini siti alle spalle della Parrocchia di San Giuseppe Cafasso: lì hanno notato movimenti sospetti da parte dell’arrestato, anche in orario in cui i bambini si recano al parco per giocare. L’uomo ha più volte fatto avanti e indietro dalla sua abitazione ai giardini. Fermato per un controllo, è stato trovato in possesso di un panetto di hashish. Ritenendo che nel suo alloggio potesse trovarsi altra sostanza stupefacente, gli agenti hanno proceduto alla perquisizione dell'appartamento, rinvenendo altri 10 panetti di forma parallelepipeda con la scritta Amnisia impressa sopra, che sono stati sottoposti a sequestro.

È stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.