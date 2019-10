Tenta il suicidio con un coltello a Porta Nuova: 39enne salvato dalla Polfer

Lo stesso, in forte stato di agitazione, manifestava apertamente la volontà di togliersi la vita con un coltello. Grazie al senso di autocontrollo e alla professionalità, gli operatori sono riusciti ad instaurare un dialogo proficuo con l’uomo riportandolo alla calma ed a farsi seguire nei Uffici di Polizia. Una volta dentro, però, la persona si innervosiva, inveendo contro gli agenti e dicendo che per colpa loro non era riuscito nell’intento suicidario.

Gli operatori, dopo aver allertato personale 118, hanno continuato l’’opera di dissuasione per ridurre la tensione manifestata dall’uomo, che successivamente, è stato preso in cura da personale medico e trasportato in ospedale per accertamenti.