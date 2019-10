Domenica a Torino si corre la gara podistica "Tuttastorta in città"

Domenica 20 ottobre, organizzata dall’Associazione GSPT Cuore da Sportivo, si svolgerà la manifestazione podistica non competitiva “Tuttastorta in città”, con partenza alle ore 9.30 e arrivo alle 12.30 circa in Giardini Lamarmora- via Stampatori.

Il percorso, da compiere due volte, è il seguente: via Stampatori, via Barbaroux, via Botero, attraversamento di via Garibaldi, via Bellezza, via Corte d’Appello, via S. Agostino, via S. Domenico, via Bellezza, via S. Chiara, via S. Agostino, piazza Emanuele Filiberto, via delle Orfane, via Carlo Ignazio Giulio, via Piave, via S. Chiara, via dei Quartieri, via S. Domenico, via delle Orfane, via Corte d’Appello, piazza Savoia, via del Carmine, via dei Quartieri, via Perrone, via della Cittadella, piazza Arbarello, via Bertrandi, via Perrone, via Bertola, corso Siccardi, via Barbaroux, via S. Dalmazzo, termine ai Giardini Lamarmora, via Stampatori.