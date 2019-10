Caso carceri, Zambaia e Cerutti (Lega Salvini): "Dopo i fatti delle Vallette istituire la figura del Garante regionale"

“Dopo i fatti delle Vallette istituire la figura del Garante regionale”. Sara Zambaia e Andrea Cerutti, consiglieri del Gruppo Lega Salvini in Regione Piemonte, all’indomani della notizia dell’indagine che ha portato all’arresto di sei agenti di Polizia penitenziaria accusati di aver compiuto violenze e torture sui detenuti nel carcere torinese, intervengono per sottolineare la gravità dell’accaduto e, soprattutto, per individuare possibili soluzioni che evitino il ripetersi di simili episodi.

A tale scopo i due consiglieri del Gruppo Lega Salvini avevano già lavorato alla stesura di un ordine del giorno sul tema. “Suscita orrore - sostengono Zambaia e Cerutti - apprendere dall’ordinanza spiccata dal Gip che gli agenti arrestati si sono comportati “con spudorato menefreghismo e senso di superiorità verso le regole del loro pubblico ufficio”, dimostrando in questo modo “di non credere nell’istituzione di cui fanno parte”.

"In attesa che la giustizia faccia il suo corso e senza dimenticarci che la maggior parte del personale di Polizia penitenziaria merita il rispetto di tutti noi per il lavoro che svolge quotidianamente in situazioni spesso difficili, appoggiamo - dicono Zambaia e Cerutti - la proposta di istituire una figura di Garante regionale lanciata dal consigliere di Fratelli d’Italia, Maurizio Marrone".

"Una figura - così termina la nota - che sia impegnata sì nella tutela dei detenuti, ma anche e soprattutto nel miglioramento delle condizioni di lavoro e vivibilità degli agenti di Polizia penitenziaria, le cui istanze d’ora innanzi, al fine di evitare che si ripeta quanto successo alle Vallette, dovranno essere prontamente recepite”.