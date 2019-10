Assaltano due Bancomat a Vische e Tonengo di Mazzè, messi in fuga dai Carabinieri

Intorno all'1.30 di questa notte, a Vische e nella vicina Tonengo di Mazzè, alcune persone hanno fatto saltare due bancomat della Banca d'Alba e del Canavese.

A Tonengo, due pattuglie dei carabinieri in servizio di perlustrazione in zona, allertate da residenti che avevano sentito il forte boato, hanno subito intercettato la banda di criminali, prima ancora che riuscissero a smurare completamente i contenitori delle banconote ed a impossessarsi del denaro. Ne è scaturito un lungo inseguimento che si concludeva sull’autostrada Torino-Milano, all’altezza di Rondissone, dove i fuggitivi hanno abbandonato intenzionalmente, in modo alquanto pericoloso, nella corsia di sorpasso il proprio Land Rover Evoque (poi risultato rubato), fuggendo a piedi nei campi limitrofi.

I Carabinieri della Compagnia di Chivasso, a quel punto, hanno abbandonato l’inseguimento, e hanno preferito deviare il traffico autostradale così da scongiurare possibili gravi incidenti ai veicoli in transito. Contestualmente due militari della Stazione Carabinieri di Caluso hanno spostato a mano il suv, liberando la carreggiata.

Si è alzato in volo anche un elicottero dell’Arma per le ricerche dei fuggitivi, che sono tuttora in corso con diversi posti di blocco nell’area interessata.