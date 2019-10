Affitti, a Orbassano i prezzi crollano del 20% grazie al canone concordato

Per un monolocale nel centro di Orbassano si possono pagare 350 euro al mese mentre appena cinquanta euro in più sono richiesti per un bilocale. Gli appartamenti con tre camere hanno un canone medio mensile di 500 euro ma la spesa sale fino a 600 euro per chi è alla ricerca di un quadrilocale. Solo Affitti ha rilevato prezzi più contenuti nelle zone semicentrali della città, con canoni che oscillano tra i 300 euro dei monolocali e i 500 euro degli appartamenti con 4 camere. Chi volesse risparmiare qualcosa in più, può prendere casa in affitto in periferia dove si spendono tra i 20 e i 50 euro al mese in meno.