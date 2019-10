Bimbo cinese scappa al nonno e viene investito, automobilista picchiato e bastonato

Una famiglia cinese ha aggredito un automobilista che oggi, lunedì 21 ottobre, nel quartiere Barriera di Milano a Torino ha investito un bambino di 5 anni.

L'uomo ha travolto il piccolo che in via Monterosa, all'altezza del numero civico 110, ha lasciato la mano del nonno e si è messo a correre in strada. Quando il guidatore è sceso, è stato picchiato dai nonni e dal papà del bimbo, che è stato trasportato al San Giovanni Bosco per fortuna in condizioni non gravi.

L'automobilista aggredito, invece, è stato medicato all'ospedale Maria Vittoria. "Avevano anche dei bastoni", ha raccontato alla polizia. Gli agenti del commissariato Barriera di Milano stanno cercando di ricostruire l'accaduto e la posizione degli aggressori è attualmente al vaglio degli inquirenti.