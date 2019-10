Torino quinta provincia italiana per numero di reati: ecco i più diffusi

Quella torinese è la quinta provincia italiana per numero di reati consumati in rapporto all'entità della popolazione: è questo ciò che emerge dalle statistiche relative agli indici di criminalità presentate da Il Sole 24 Ore.

Tali dati sono molto recenti, riguardando il 2018, e sono statisticamente interessanti proprio perché non sono presentati in termini assoluti, bensì attraverso un rapporto tra gli episodi registrati e la popolazione.

Come si può ben immaginare, questi episodi fanno riferimento esclusivamente ai reati regolarmente denunciati, di conseguenza è verosimile immaginare che, a Torino proprio come in altre province, l'effettivo numero di reati sia ancor superiore rispetto a quello presentato.

Reati a Torino: i numeri

Come si stava accennando, la città di Torino è la quinta su scala nazionale per quel che riguarda il numero di reati, preceduta da Milano, Rimini, Firenze e Bologna.

Nello specifico, nell'arco del 2018 si sono verificati, sul territorio torinese, 120.643 reati, cifra che corrisponde a 5,339,3 episodi criminosi ogni 100.000 abitanti.

Si tratta sicuramente di statistiche non trascurabili le quali confermano il fatto che Torino non è certo una delle città più sicure d'Italia, sarebbe dunque opportuno che si operassero, in tale ottica, diverse migliorie.

I reati più frequenti nel territorio torinese

Il Sole 24 Ore espone un quadro completo anche per quel che riguarda le diverse tipologie di reato, ed è molto interessante comprendere quali siano quelle in cui la provincia di Torino, purtroppo, figura ai vertici.

Considerando le prime 20 province a livello nazionale per singola tipologia di reato, possiamo appunto scoprire in quali di esse figura la provincia di Torino.

Anzitutto va sottolineato che a Torino è molto elevato il rischio di furti con strappo: il capoluogo piemontese risulta infatti al quarto posto a livello nazionale per quel che concerne tali reati, essendosene consumati 55,7 su 100.000 abitanti.

Torino figura al quattordicesimo posto per quel che riguarda i furti in esercizi commerciali, con 187,6 episodi su 100.000 abitanti, il posto è invece il tredicesimo per quel che riguarda i furti di autovetture, con 199,3 episodi.

Decisamente preoccupante è il dato riguardante le rapine: per quel che riguarda questo reato Torino è quinta a livello nazionale, con 79,6 reati su 100.000 abitanti, stesso dicasi per le truffe informatiche, 418,5 su 100.000 abitanti.

Torino è inoltre al quattordicesimo posto a livello nazionale per quel che riguarda i reati correlati agli stupefacenti, 85,9 su 100.000 abitanti nel corso del 2018.

Come alzare la guardia davanti a queste minacce

Risulta evidente il fatto che Torino cela delle minacce piuttosto diverse.

Per prevenire reati come furti in esercizi commerciali e rapine può senz'altro essere utile implementare i sistemi di sicurezza nei locali commerciali, magari tramite telecamere di videosorveglianza, sistemi antifurto e altre soluzioni tecnologiche di ultima generazione; anche aziende che forniscono porte, serramenti, grate ed elementi affini come PuntoSicurezzaCasa possono rivelarsi preziose sia per la sicurezza in casa che per quella in negozi e immobili di altro tipo.

Anche le automobili devono essere protette a dovere, e da questo punto di vista possono senz'altro essere una buona soluzione i moderni impianti antifurto di tipo satellitare; per quel che riguarda reati come i furti con strappo, invece, non si può che suggerire una maggiore accortezza, possibilmente evitando che le persone anziane o particolarmente vulnerabili camminino da sole in luoghi potenzialmente pericolosi.