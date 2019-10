Protezione civile. Da Fondazione CRT 850 mila euro ai Comuni per la tutela del suolo

Ultimi giorni di apertura per il bando “Protezione civile per i piccoli Comuni” della Fondazione CRT, che destina 850.000 euro ai Comuni del Piemonte e della Valle d’Aosta con meno di 3.000 abitanti per interventi di tutela del suolo e di riassetto idrogeologico. La scadenza per presentare domanda è giovedì 31 ottobre.

In particolare, verranno finanziati gli interventi per la messa in sicurezza e la mitigazione dei rischi naturali quali alluvioni, frane, smottamenti, progetti di ripristino dell’alveo dei corsi d’acqua, difesa e consolidamento dei versanti dei fiumi, azioni di prevenzione degli incendi, tutela delle risorse idriche.

www.fondazionecrt.it