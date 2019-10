Aspettando Conte, la "Spoon river" del mondo industriale vede a rischio 3300 lavoratori

Lo aspetteranno (pioggia o non pioggia) di fronte a Palazzo Civico a partire dalle ore 14 di oggi. Ma non saranno soltanto voci, striscioni e megafoni: tutti i sindacati metalmeccanici avranno anche nomi e soprattutto numeri, da presentare al premier Giuseppe Conte, in visita a Torino per parlare di Area di crisi complessa. Numeri da far tremare i polsi: quelli dei posti di lavoro a rischio per quanto riguarda il mondo dell'automotive. E non solo

Una triste "conta" che sfiora quota 3300 addetti. Tanti. Tantissimi se si considera che nel Torinese gli operai metalmeccanici sono circa 100mila. "A cui bisogna aggiungere la cassa integrazione in FCA, particolarmente Carrozzeria e Agap - sottolinea Claudio Chiarle, segretario provinciale di Fim Cisl - che riguarda oltre 4000 addetti, anche con fermate temporanee e limitate".

L'elenco è lungo e circostanziato. E include nomi "noti" delle crisi industriali locali, ma anche altri marchi meno conosciuti, ma altrettanto in sofferenza. Dunque ci sono i 409 lavoratori di Embraco - Ventures (che domani, 23 ottobre, saranno al Mise per discutere delle prospettive di un piano che stenta a decollare a Riva di Chieri), ma anche i 180 di Blutec e Ingegneria Italia. Addirittura 600 i lavoratori della Lear, che produce sedili per Maserati, mentre sono 432 i dipendenti Tekfor (semilavorati per automotive), che peraltro - essendo a Villar Perosa, nel Pinerolese - non rientra nel confine dell'area riconosciuta per "crisi complessa".

Altri 400 sono di Olisistem Start, a Settimo (anche loro, domani, a Roma. Ma il ministero sarà quello del Lavoro, per parlare di ammortizzatori sociali). Mentre sono 100 i dipendenti della MTD Tiberina, che con la Tekfor condivide l'esilio - trovandosi nel Canavese - rispetto all'area di crisi. Sono 450 i lavoratori coinvolti per Mahle Motori, con presenze anche in provincia di Cuneo e un futuro non roseo, mentre sono 40 i lavoratori di Blue Car.

Altra vertenza sotto i riflettori è quella di Comital-Lamalu (126 persone, che ora sperano nella proposta d'acquisto di matrice cinese arrivata poche settimane fa), mentre sono una "new entry" i 370 dipendenti di New Holland, a San Mauro, dove la logistica prenderà il posto della manifattura lasciando fuori decine e decine di esuberi. E ancora: 100 lavoratori per PMC Automotive, 25 per Millemiglia, altrettanti per Paintech e 35 per HTF. Dimensioni forse inferiori e meno "rumorose" di altre, ma comunque composte di storie di persone, di famiglie e di enormi timori per il futuro.