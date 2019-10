Sabato 26 l'iniziativa “#trashchallenge – Operazione Po”

Dopo il successo della prima #trashchallenge “All’Attracco” organizzata il 27

aprile sul fiume Po finalizzata principalmente alla ripulitura degli attracchi GTT

degli ex battelli turistici Valentino e Valentina, Associazione Vie d’Acqua,

Legambiente Piemonte e Valle d’Aosta, capofila del progetto LIFE VisPO –

Volunteering Initiative for a Sustainable Po - e il Parco del Po torinese

ripropongono per il 26 ottobre 2019 una giornata di ripulitura del nostro amato

fiume, con una nuova #trashchallenge dal nome in codice “Operazione Po”.

Piogge abbondanti, incuria e mancanza di interventi strutturali hanno e continuano a riportare nuovamente e ripetutamente carichi di rifiuti e situazioni

di degrado ambientale sulle acque e sulle zone perifluviali del tratto di Po

torinese. L’evento ha pertanto l’obiettivo di intervenire sulle acque e le sponde

attigue dai rifiuti grandi e piccoli.



Si camminerà e si remerà sul tratto di Po Torinese, dai Murazzi fino al Parco delle

Vallere a Moncalieri, per sensibilizzare enti territoriali, amministrazioni e

cittadini sulle condizioni di degrado estetico e funzionale di questo bene comune, nonchè risorsa economica, turistica e paesaggistica ancora poco valorizzato e protetto.



#trashchallenge – Operazione Po segue la scia del precedente evento

“All’Attracco!” e si conferma tra quelle iniziative di medio-lungo termine già

esistenti e che vogliono far riflettere sulla necessità di una pianificazione degli

interventi sui corsi d’acqua torinesi al fine di ricostruire un rapporto tra uomo e

fiume, in chiave sostenibile, che valorizzi il territorio circostante e la Riserva

della Biosfera Collina Po.



L’iniziativa prevede il coinvolgimento dei volontari del progetto LIFE VisPO per

le attività di ripulitura da terra, valorizzando le azioni già avviate. L’obiettivo

dell’iniziativa è anche quello di allargare la partecipazione al maggior numero di

associazioni e organizzazioni (tra cui le società remiere, che contribuiranno dalle

acque a rimuovere i rifiuti meno accessibili da terra, club di ciclisti e runners) e

di dare ampio risalto mediatico ed istituzionale all'iniziativa con la conferenza

stampa che si terrà presso l’Imbarchino, lo stesso giorno alle ore 10.

Di seguito viene esposto il crono programma indicativo della giornata:

h 9.30-10 ritrovo presso l’Imbarchino, accreditamento dei partecipanti,

presentazione dell'iniziativa, suddivisione in due gruppi dei volontari a terra

(uno per sponda orografica) e raggruppamento delle unità remiere sul fiume

h 10-13 Opere di ripulitura su acque, sponde e zone perifluviali

h 13 Conclusione dei lavori