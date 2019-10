Restructura, arriva la 32esima edizione

Si scaldano i motori per Restructura, il salone nazionale dell’edilizia che torna a Torino dal 14 al 17 novembre 2019. Riqualificazione, recupero e ristrutturazione edilizia, con una particolare attenzione alle tematiche ambientali, saranno i temi principali affrontati nella quattro giorni di Restructura, la fiera di riferimento del settore edilizio per il Nord Ovest d’Italia.

La kermesse si conferma come appuntamento annuale imperdibile che mette in dialogo le aziende leader del settore con i professionisti del settore e con il grande pubblico. Sempre più attenta al green, Restructura 2019 riesce nell’obiettivo di fare dell’ecosostenibilità uno dei suoi focus principali, con un’intera area dedicata alla bioedilizia e ai materiali costruttivi considerati alternativi, grazie alla presenza di aziende specializzate e ad una serie di incontri su come rendere la ristrutturazione e la riqualificazione degli spazi processi il più possibile ecologici e a ridotto impatto ambientale. Una vetrina privilegiata per produttori, tecnici, artigiani e professionisti sulle ultime novità in tema di progettazione e materiali, sulle modalità costruttive e soluzioni tecnologiche, ma anche sulle attrezzature e tecniche applicative che guardano sempre più al futuro.

Un'occasione preziosa per i visitatori del grande pubblico, per coloro che stanno per acquistare o ristrutturare la propria abitazione, per scoprire le principali novità del mercato, i prodotti di ultima generazione e le innovazioni del comparto, ma anche per essere aggiornati sull’evoluzione normativa. Senza dimenticare l’innovazione nell’ambito delle soluzioni edilizie sviluppate dalle numerose start up presenti che proporranno i loro progetti più all’avanguardia per la casa del futuro. Tutto si svolgerà all’interno dei 20.000 mq dell’Oval Lingotto: accanto al percorso espositivo più tradizionale che al momento vede già confermate oltre 100 aziende nazionali e internazionali tra grandi conferme e nuovi nomi, Restructura presenta un fitto calendario di appuntamenti con incontri, workshop, convegni e momenti di formazione dedicati agli ordini professionali con riconoscimenti dei crediti formativi. E non solo: Restructura uscirà anche dal quartier generale dell’Oval Lingotto per entrare nei cantieri della città in attività o appena terminati, portando gli operatori del settore alla scoperta dei luoghi che stanno cambiando la fisionomia del tessuto urbano di Torino.

Informazioni, aggiornamenti e curiosità sul sito www.restructura.com su cui è anche già possibile accreditarsi per gli operatori del settore e per gli studenti universitari. Restructura Riqualificazione. Recupero. Ristrutturazione. XXXII edizione, 14-17 novembre 2019 Torino, Lingotto Fiere. Orario: dalle 9.30 alle 19.30 Biglietti: gratuito per operatori professionali e studenti universitari con accredito online su www.restructura.com - intero 10 euro, ridotto 7 euro con coupon sconto online su www.restructura.com - gratuito sotto i 14 anni www.restructura.com