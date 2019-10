Torna il negozio di Natale Adisco in via Lagrange

Anche questo Natale torna l’appuntamento con la solidarietà Adisco, una tradizione ormai consolidata per tutti i torinesi: riapre, infatti, il mercatino di Natale Adisco – Sezione Piemonte, un’occasione imprescindibile per vivere la gioia del Natale in spirito di condivisione e solidarietà, attraverso il sostegno alla ricerca e alla cura delle malattie degenerative.

Dal 28 ottobre e fino al 24 Dicembre sarà allestito, in Via Lagrange 5d, lo Store Adisco – Sezione Piemonte, il luogo ideale per farsi catturare dalle atmosfere uniche del Natale e per trovare il regalo perfetto per i propri cari: decorazioni natalizie, dolciumi, biscotti, panettoni, cioccolatini, bijoux, peluches, accessori e molto altro. Per ogni regalo acquistato il dono sarà doppio: renderà felice chi lo riceve, ma soprattutto contribuirà, con un’azione concreta, a sostenere la ricerca e ad aiutare i bambini e i ragazzi di cui si prende cura Adisco.

Tutto il ricavato della vendita sarà infatti destinato a sostenere la ricerca scientifica per la cura di bambini e adolescenti malati di tumore. Acquistando i doni presso il Mercatino di Natale 2019 organizzato da Adisco – Sezione Piemonte, chiunque potrà vivere autenticamente il vero significato del Natale, contribuendo nella propria quotidianità con un’azione solidale a progetti concretissimi: nello specifico, sostenere il nuovo obiettivo della raccolta fondi, ovvero il restyling del reparto e degli ambulatori di oncoematologia pediatrica dell’Ospedale Infantile Regina Margherita di Torino. Ciò che contraddistingue i progetti di Adisco, infatti, è la sicurezza che i gesti di solidarietà si trasformano in realtà.

Dopo il successo delle ultime edizioni, anche quest’anno sarà organizzata una lotteria: acquistando presso lo store i biglietti, al costo di 2 euro l’uno, si potrà partecipare, il 20 dicembre, all’estrazione di bellissimi premi e decori natalizi.