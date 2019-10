Tempo al tempo: il festival dell'Innovazione e Scienza di Settimo chiude con 35 mila presenze

Fil rouge degli appuntamenti il tempo, affrontato in tutte le sue declinazioni e nel rapporto che ne abbiamo nel nostro quotidiano, non solo con taglio scientifico, ma anche in maniera coinvolgente e divertente grazie alla contaminazione con il teatro, la musica, l’arte. Dei cambiamenti climatici e della loro conseguenza sull’ambiente, dei paradossi temporali, della fantascienza, dei tempi comici e di quelli musicali, del rapporto tra spazio e tempo e anche di tempo futuro si è parlato con i grandi ospiti di questa edizione.

Il festival è entrato subito nel vivo con il vignettista e fumettista Makkox che ha condotto il pubblico nel racconto dei tempi comici lungo il sottile filo della satira televisiva, arricchito da aneddoti personali; poi il celebre matematico e scrittore Piergiorgio Odifreddi ha affrontato il tema dal punto di vista scientifico, e ancora Cristina Pozzi, future maker e Ceo di Impactscool, ha declinato il tempo al futuro in molteplici direzioni, dal trattamento dei dati personali all’esplorazione umana nello spazio; Luca Enoch, autore delle serie Lilith e Gea di Bonelli Editore ha fatto immergere il pubblico nello stupefacente mondo della fantascienza sotto la lente di ingrandimento del fumetto, seguito dal metereologo e climatologo Andrea Giuliacci che ha ripercorso con il pubblico i casi di precipitazioni record e della neve sulle piramidi. Di tempo comico si è parlato con il Terzo Segreto di Satira che ha condiviso con il pubblico le mille storie della loro storia e una speciale clip in anteprima, mentre Eugenio Cesaro degli Eugenio in Via di Gioia ha affrontato il tema del tempo musicale e di quello ambientale, in un incontro coinvolgente sul filo tra musica e parole. A chiudere poi il festival lo spettacolo Sfumature di donne di scienza di e con Sara D’Amario, che ha condotto i presenti in un viaggio nel tempo, leggero e divertente, in compagnia di venti scienziate, e l’astronauta dei record Paolo Nespoli, l’unico italiano ad aver vissuto 313 giorni nello spazio, che è stato protagonista di un incontro dinamico in cui ha risposto a tutte le curiosità del pubblico sulla vita nello spazio, da quanto pesa la tuta spaziale a come ci si sposta nella navicella.