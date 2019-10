Inaugurata la nuova sede Aliud in via Sestriere: tensione in Borgo San Paolo tra polizia e antifascisti

Un’inaugurazione in grado di fare rumore, capace di generare polemiche. E’ stata ufficialmente aperta ieri in via Sestriere 9 la nuova sede di Aliud Torino - Spazio identitario. La “casa” della destra identitaria torinese ha aperto i battenti con due conferenze che hanno richiamato in Borgo San Paolo decine di giovani ragazzi.



La presenza del centro sociale di destra non è però andata giù a una parte di quartiere, che ha manifestato tutto il proprio dissenso scendendo in strada e cercando di raggiungere la sede Aliud. Solo l’intervento della polizia ha evitato il peggio. Quel che rimane, soprattutto per i residenti di via Sestriere e vie limitrofe, è un pomeriggio di assoluta tensione, tra cortei antifascisti da una parte, camionette della polizia e sventolio di bandiere dall’altra. Il mattino dopo consegna a Borgo San Paolo una zona imbrattata da scritte sui muri.



“Nonostante la consueta e ridicola manifestazione dei centri sociali, che ha imbrattato il quartiere, non siamo caduti in stupide e ridicole provocazioni” spiegano da Aliud. “Siamo in corteo per le vie di zona San Paolo Antifascista per ribadire che qui non c’è e non ci sarà mai spazio per fascisti, razzisti e sessisti”.