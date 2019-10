Torino: ubriaco al volante, da solo distrugge in un incidente un mezzo per il trasporto malati

Nella notte tra venerdì e sabato la Polizia Municipale è intervenuta in corso Moncalieri, all’angolo con piazza Gran Madre: intorno alle 22.50 si era verificato un incidente stradale. Nel sinistro era rimasto coinvolto un solo veicolo, appartenente a un'organizzazione no profit di Venaria Reale.

Il Renault Kangoo era utilizzato per il trasporto malati ed il conducente, un 62enne italiano, sottoposto ai controlli è risultato positivo all’alcol test con un valore superiore 3 volte ai limiti di legge. L'uomo, dopo aver perso il controllo del mezzo, è andato a sbattere contro i dissuasori in pietra posti sul margine di corso Moncalieri. Qui il mezzo ha terminato la sua corsa ribaltandosi. Fortunatamente il guidatore non è rimasto ferito.