Due auto si scontrano nella notte in largo Francia: fermato un 28enne con un tasso alcolico 4 volte sopra il consentito

Due auto si sono scontrate questa notte intorno alle 2.45 in largo Francia angolo corso Monte Grappa. L'impatto, frontale, ha coinvolto una Volkswagen Golf e una Volkswagen Polo, che sono finite contro un palo semaforico.

La Polo percorreva corso Monte Cucco verso corso Monte Grappa, mentre la Golf la carreggiata centrale di corso Francia in direzione Collegno. Alla guida della prima, un ubriaco: un peruviano di 28 anni con un livello di alcol nel sangue di quasi 4 volte il consentito. L'altro automobilista, un 48enne italiano, è stato trasportato in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale Cto: per liberarlo ed estrarlo dall'auto, i vigili hanno dovuto tagliare le lamiere.

I rilievi del sinistro sono stati effettuati dagli Agenti della Squadra Infortunistica della Polizia Municipale Torino che sono alla ricerca di testimoni (tel. 011.01126510).