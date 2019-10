Al via il Forum sull'economia islamica. Appendino: "Un'opportunità per tutta la comunità locale"

Tre giorni di attività, otto sessioni e quasi 46 relatori. È partita negli spazi di Torino Incontra l'edizione 2019 del Tief, il Turin islamic economic forum, che fino al 30 ottobre metterà a confronto il nostro territorio (a livello sia sociale che economico) con i Paesi di cultura e religione islamica.

La manifestazione è organizzata dal Comune, con Camera di Commercio, Università degli studi e Assaif, associazione per lo sviluppo di strumenti alternativi e di innovazione finanziaria. "È un progetto importante, che sta crescendo negli anni, come spazi e come numero di giorni - dice Vincenzo Ilotte, presidente della Camera di commercio di Torino -. La prospettiva di un mercato islamico incide su due aspetti, la domanda di un certo tipo di prodotti, ma anche un'offerta, soprattutto da parte di chi ha capitali da investire qui da noi".

Nel torinese ci sono 13.600 imprenditori provenienti da Paesi di fede musulmana e le prime tre nazionalità rappresentate sono marocchina, albanese ed egiziana. E nel 2018 il Piemonte ha esportato per 2,3 miliardi di euro, anche se negli ultimi tempi abbiamo subito un calo, anche a causa della situazione in Turchia, che è il primo Paese per importanza nelle nostre esportazioni verso quel tipo di area. "Ci stiamo preparando per accompagnare le aziende all'Expo del 2020 in Dubai - prosegue Ilotte - e ci prepariamo per la nuova edizione dei To Asean business day".

"Questo è un evento in cui crediamo tutti come comunità - dice Chiara Appendino, sindaca di Torino - perché la città ha capito per tempo l'importanza della finanza islamica, non solo per chi è di origine islamica, ma per tutti i cittadini. Ecco perché ci siamo mossi in anticipo rispetto ad altri per fare in modo di creare un ambiente utile a creare un'opportunità per la comunità locale".

"Spero possa aprire a Torino la prima banca islamica - aggiunge Ilotte -, ma oltre all'economia in questi giorni si parlerà anche di cultura e di tecnologie".

Domani, seconda giornata di appuntamenti a Torino Incontra, mentre la giornata conclusiva sarà a Villa Gualino.