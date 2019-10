L’Università degli Studi di Torino con il Centro Primo Levi organizzano due giorni di studio dedicati a Primo Levi

Nei giorni dell’anniversario del ritorno a Torino dopo Auschwitz e la lunga peregrinazione attraverso l’Europa centro-orientale, Primo Levi viene ricordato dagli studenti e dai lettori dell’Ateneo con una manifestazione importante e ricca di significato.

Martedì 29 ottobre

ore 10 nell’aula magna della Cavallerizza

Lettura in 15 lingue di brani della Tregua.

Il testo italiano sarà proiettato sullo schermo per consentire a tutti di seguire la narrazione.

L’iniziativa che si rivolge agli studenti e alla cittadinanza, vuole dare la misura di quanto ampia sia la diffusione dell’opera di Levi. Ma soprattutto intende sottolineare il valore umano e civile del contributo dello scrittore torinese, capace di superare confini e barriere linguistiche.

Ore 15 nella Sala Lauree del Complesso Aldo Moro, fra via Verdi e via Sant’Ottavio, avrà luogo un incontro sul tema della traduzione delle opere di Levi.

I suoi libri sono stati infatti tradotti nel corso degli ultimi sessant’anni in quasi cinquanta lingue diverse. E’ del 2015 la traduzione per i tipi di Liveright dell’opera completa in inglese.

Negli ultimi tempi si vanno moltiplicando le versioni in varie lingue dell’estremo oriente. L’incontro, cui partecipano anche alcuni traduttori come quelli in russo e in rumeno, avvierà un confronto su come sia possibile trasferire in altri contesti culturali e linguistici un patrimonio letterario maturato in Italia. Problema questo che Levi, traduttore egli stesso verso l’italiano di un’opera come Il processo di Kafka, si era posto da subito collaborando in modo molto stretto alle traduzioni in inglese e in tedesco di Se questo è un uomo.

Mercoledi 30 ottobre

Ore 9, Aula magna della Cavallerizza, si terrà un incontro di esperti per fare il punto sugli studi intorno alle opere di Primo Levi. L’incontro è aperto alla cittadinanza.

Saranno presenti coloro che negli ultimi dieci anni hanno tenuto a Torino le “Lezioni Primo Levi”, indagando da punti di vista nuovi e originali il lavoro e il pensiero dello scrittore torinese.

Relatori: Mario Barenghi, Massimo Bucciantini, Anna Bravo, Francesco Cassata, Alberto Cavaglion, Ann Goldstein, Robert Gordon, Fabio Levi, Martina Mengoni, Domenico Scarpa, Paolo Valabrega.

La discussione fra studiosi, provenienti dall’Italia e dall’estero, sarà coordinata da Marco Belpoliti e Ernesto Ferrero.

L’obiettivo di questo incontro è far risaltare la ricchezza dell’opera di Primo Levi, ma anche di offrire un quadro della critica, dei numerosi terreni ancora da esplorare e delle numerose connessioni fra il contributo di pensiero di Levi e i problemi che pone il mondo di oggi.

I relatori daranno conto delle riflessioni che hanno sviluppato dal momento in cui hanno svolto la loro Lezione a oggi e interagiranno fra di loro al fine di aggiornare il pubblico sugli esiti più recenti del dibattito sull’opera di Levi.