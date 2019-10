Incidente bus Erasmus, la Corte spagnola ha deciso: il processo si farà

"Non c'è nessuna data e non è chiaro se il processo, come auspico, si terrà a Tarragona, ma è giusto accertare le responsabilità e non dimenticare questa strage". Così Alessandro Saracino, il papà di Serena, la ragazza torinese Erasmus morta il 20 marzo 2016 in un incidente stradale in Spagna, mentre viaggiava a bordo di un bus insieme ad altri giovani. Quella notte in Catalogna le vittime furono tredici e fra queste sette erano italiane. La Corte d'appello di Tarragona ha finalmente accolto il ricorso delle famiglie delle vittime e ha deciso che il processo per stabilire le responsabilità dovrà svolgersi, anche se ancora non si conoscono data e luogo.

"Per la polizia catalana c'è un sicuro colpevole (l'autista ndr), ma qualcuno ha letto alla rovescia i rilievi, tant'è che alla fine di queste lunghe indagini i giudici hanno archiviato per tre volte. Per fortuna i nostri avvocati spagnoli (che seguono tutti i familiari delle vittime italiane ndr) hanno presentato ricorso e la Corte ha deciso che è giusto andare a processo. Adesso - continua Saracino - speriamo che i tempi siano differenti. Tre anni e mezzo per un rinvio a giudizio è un'enormità. Quella è stata una strage colposa, ci sono ragazzi rimasti feriti, italiani e stranieri, ancora in gravi condizioni. Non possiamo dimenticarli. Siamo certamente soddisfatti, è la prima notizia positiva che arriva dalla giustizia spagnola, anche se nulla ci potrà restituire la nostra unica figlia”.