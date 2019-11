Polo Rai di Torino, Ugl preoccupata: "Urgono investimenti"

Ieri, lunedì 28 ottobre, a Palazzo Civico si è svolto l’incontro tra il Consiglio Comunale di Torino e deputati e senatori Alberto Airola, Luca Carabetta, Davide Gariglio, Carlo Giacometto, Mauro Laus, Elena Maccanti, Augusta Montaruli, Osvaldo Napoli ed Anna Rossomando. Anche l’UGL era presente con il Segretario Generale del Piemonte, Armando Murella.

Obiettivo dell’iniziativa è stato quello di proseguire con le rappresentanze sindacali, personale amministrativo della Rai e le Commissioni Lavoro e Cultura, a soluzioni concrete, alla luce del nuovo piano industriale RAI che non sembra prevedere investimenti sul Polo Produttivo di Torino, a partire dalle risorse ricavate dalla futura cessione del Palazzo di via Cernaia 33.



Armando Murella, Segretario Regionale dell’Ugl Piemonte, ha ribadito l’urgenza d’investimenti, non solo sui beni immobili, ma soprattutto sulle attrezzature, come mezzi di ripresa ad alta tecnologia, che possano garantire, non solo il futuro del Centro di Produzione Rai di Torino, ma anche il suo ruolo nella prospettiva di rafforzamento economico e culturale del territorio.

Il tavolo di lavoro inaugurato ieri verrà a breve riaggiornato, con la soddisfazione di chi ha risieduto all’incontro, in cui si è espresso il proprio apprezzamento per lo spirito unitario e la concretezza che hanno ispirato tutti gli interventi e consentito di varare un percorso condiviso.