Alpi del Monferrato: al museo della Montagna le fotografie di Enzo Isaia

Appuntamento con le fotografie di Enzo Isaia, dal 30 ottobre al 23 febbraio, presso il museo nazionale della montagna Duca degli Abruzzi - Cai Torino. L'inaugurazione è fissata per le 18 del 29 ottobre e il titolo dell'esposizione è "Le Alpi del Monferrato".

Nel corso dell’ultimo decennio, Enzo Isaia - tra i grandi nomi della fotografia piemontese - ha realizzato una serie di inconsuete fotografie del Monferrato, ponendone in evidenza la relazione con l’arco alpino. In mostra, una selezione di scatti che valorizzano tale straordinario paesaggio naturale e culturale attraverso le luci delle stagioni, con un approccio che mette in naturale relazione due eccellenze del nostro panorama regionale.