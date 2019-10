Pinerolo, fermato a un controllo della Finanza strattona i baschi verdi: denunciato per resistenza a pubblico ufficiale

Numerosi anche i soggetti controllati, qualcuno, come in un caso, non ha evidentemente gradito. Nei pressi del centro, infatti, i Finanzieri hanno notato alcuni ragazzi che, alla vista dell’equipaggio, si allontanavano frettolosamente. Fermato il gruppetto, uno dei giovani, un diciannovenne del posto, particolarmente nervoso, oltre al rifiuto di farsi identificare, si è scagliato contro i finanzieri strattonandoli e tentando varie volte di colpirli. Immobilizzato, ha concluso la sua “performance” negli uffici della Compagnia di Pinerolo dove è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale. Nelle sue tasche sono stati anche rinvenuti alcuni grammi si stupefacenti.